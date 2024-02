Imagini impresionante surprinse în Moscova. Oamenii continuă să-l omagieze pe Navalnîi. "Am plâns non-stop" | FOTO

Aproape 400 de persoane au fost arestate în întreaga Rusie şi cel puţin 150 au primit pedepse scurte cu închisoarea în ultimele trei zile pentru acţiuni în memoria carismaticului opozant şi militant anticorupţie, potrivit organizaţiilor pentru drepturile omului. Cu toate acestea, luni, poliţia le-a permis moscoviţilor, dintre care unii plângeau, să treacă unul câte unul pentru a depune flori la un monument dedicat memoriei victimelor represiunii politice sovietice, care se află vizavi de Lubianka, sediul KGB-ului sovietic şi mai târziu al FSB-ului rusesc.

Mai mulţi ambasadori, printre care şi cel al Franţei, Pierre Lévy, şi-au prezentat, de asemenea, omagiile la monument.

Carismaticul avocat era deosebit de popular în rândul tinerilor din marile oraşe, precum Moscova şi Sankt Petersburg.

În orice caz, el era figura de căpătâi a unei opoziţii ruseşti care şi-aşa fusese zdrobită de ani de represiune.

"Aleksei Navalnîi este viu în memoria noastră, el este o rază de lumină în vieţile noastre. Îi vom onora memoria şi îi vom continua munca", a declarat, pentru AFP, pe un ton solemn, Larissa, o şoferiţă de ambulanţă în vârstă de 54 de ani.

Fourth day since the death of Alexei Navalny at the memorial in Moscow. People continue to bring flowers and portraits to the spontaneous memorial. Police are standing nearby and removing all photographs and notes. The flowers are not touched yet.#Navalny #memorial #protest pic.twitter.com/1pXnd3mwJH