Călin Georgescu vrea să reintroducă serviciul militar obligatoriu: „Înnobilează poporul, înnobilează tinerii”

În timpul dezbaterii organizată de TVR cu candidații la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu a fost întrebat dacă, în cazul în care va ajunge președintele României, va solicita reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

„Strict la întrebarea dumneavoastră, răspunsul este da, pentru că înnobilează poporul, înnobilează tinerii, înnobilează practic țara. Pentru simplul fapt că, dincolo de orice fel de înțelegere a acțiunii militare, care totdeauna și-a servit țara, este o chestiune de demnitate, este o chestiune de onoare, este o chestiune de istorie națională, este o chestiune care te înnobilează, pentru simplul fapt că ai o forță interioară, cum se vede de altfel și în alte țări, care te face să înțelegi mult mai bine ce înseamnă rolul tău din punct de vedere național, din punct de vedere al interesului național, din punct de vedere al suveranității naționale și în special refacerea cultului onoarei și demnității pe care am pierdut-o de foarte mult timp”, a fost răspunsul oferit de Călin Georgescu.

Anunțul lui Călin Georgescu despre NATO și Uniunea Europeană

Între timp, Georgescu a făcut precizări, marți, despre acuzațiile care au fost lansate la adresa sa, privind „scoaterea României din NATO și Uniunea Europeană”.

El spune că acest lucru este fals și că doreşte să negocieze şi să pună interesul naţional pe primul loc, ”pentru că nu putem accepta orice”.

”Vreau să fiu un preşedinte care pune ţara şi poporul lui pe primul loc: cooperare, diplomaţie, eleganţă onoare, diplomaţie continuă şi este interesul naţional pe primul loc cu toate ţările lumii, inclusiv cu NATO şi Uniunea Europeană. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO şi Uniunea Europeană. Fals. Nu am spus acest lucru niciodată. Am spus însă că vreau să negociez şi vreau să pun interesul naţional pe primul loc pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român”, a declarat Călin Georgescu, potrivit News.ro.

El a acuzat candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, că ar vrea să intre în războiul din Ucraina.

”Ieri am văzut cum preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul olandez Rob Bauer, a cerut tuturor oamenilor de afaceri din ţările membre NATO să se pregătească de un scenariu de război. În acelaşi timp să-şi aranjeze toate liniile de produse în acest sens. Cum poate să fie acest lucru dacă nu se referă prima dată şi nu discute cu ţările membre? Este o ruşine şi o jignire adusă tuturor ţărilor membre NATO. În acelaşi timp am văzut ieri cum doamna Lasconi a făcut o declaraţie de război, nu dată mie, ci dată ţării întregi. Germania ieri a spus că se pregăteşte de un război militar, iar doamna Lasconi, ca omul partidelor aservite, a declarat dimineaţă acelaşi lucru, spunând în plus că orice va cere NATO şi Uniunea Europeană va respecta. Păi cum poţi să respecţi totul? Deci de aici se vede că, practic, se cere poporului român prin doamna Lasconi să intre în războiul din Ucraina”, a transmis Călin Georgescu.

