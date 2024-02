Soția lui Aleksei Navalnîi se va întâlni luni cu miniştrii de Externe ai statelor UE, la Bruxelles

„Luni, o voi primi pe Iulia Navalnaia la Consiliul Afaceri Externe al UE", a declarat duminică seara Josep Borrell pe platforma socială X.

„Miniştrii din UE vor trimite un puternic mesaj de susţinere luptătorilor pentru libertate din Rusia şi vor onora memoria lui Aleksei Navalnîi", a scris Borrell.

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.

EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.