Călin Georgescu, declarații directe despre Rusia. Ce a spus despre cezariană şi avort

”Ceea ce observ este manipularea în special a tinerilor de a ieşi în stradă şi le spun tuturor tinerilor indiferent unde se află acum, la Timişoara sau în Bucureşti sau ceea am văzut că iar se doreşte pe la Cluj sau prin alte locuri, dragii mei, sunt tată de băieţi, am trei băieţi, suntem o familie puternică, unită şi care nu am promovat decât iubirea. Nu vă lăsaţi manipulaţi de aceste lucruri legate de faptul că noi am vrea să distrugem democraţia sau alte lucruri de acest gen. Din contră democraţia este modul în care se ascultă părerile tuturor. Şi astăzi am văzut că nu se doreşte să se asculte şi părerile noastre”, a declarat Georgescu.

El a mai adăugat că nu are legătură cu Rusia, nu este legionar şi nici antisemit.

”Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură în tot ceea ce spune cu Rusia. Sunt român, în primul rând, nu am legătură şi nu sunt legionar, nu am legătură şi nu sunt în primul rând antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea înseamnă sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen. Nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România, ci din contră trebuie deschise toate cărările pentru a ne dezvolta economic, a fi deschisă agricultura, industria, tot ce înseamnă locurile de muncă, tot ce înseamnă să fim uniţi, să deschidem şcolile, să nu mai tăiem pădurile, să avem o instituţie de sănătate extrem de puternică”, a mai afirmat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a mai spus că nu vrea să interzică cezariana şi nici avortul.

În mai multe oraşe ale ţării sunt proteste ale persoanelor nemulţumite de accederea ăn turul al doilea al alegerilor prezidenţiale a candidatului independent Călin Georgescu.

