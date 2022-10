Imagini emoționante din timpul protestelor din Iran. Tinerele își flutură hijaburile în timp ce strigă „Libertate” | VIDEO

Noi imagini pline de emoție din timpul protestelor anti-hijab au apărut pe rețelele de socializare.

Zeci de eleve au fost filmate în timp ce-și flutură hijaburile în timp ce strigă „Libertate!”.

Women and in recent days teenage girls have been at forefront of #IranProtests2022 . In this video while schoolgirls are waving their hijabs in air chanting "freedom, freedom", an older woman -apparently one of their mothers- join in clapping. #مهسا_امینی pic.twitter.com/wxQQ2LtYWL

Un alt grup de tinere pline de curaj au început chiar să-l huiduie pe un membru al temutei forțe paramilitare Basij din Iran. Elevele au strigat în cor „dispari, Basij”.

Basij ar fi ajutat forțele de securitate să reprime protestele declanșate de moartea tinerei Mahsa Amini, care nu a respectat legea hijab-ului, scrie BBC.

A girls' school in Iran brought a member of the IRGC-run Basij paramilitary to speak to students. The girls welcomed the speaker by taking off their headscarves & chanting "get lost, Basiji".

Teenage girls have been at the forefront of protests for days.pic.twitter.com/kvskgB8qas