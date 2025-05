Haos în SUA. Pană informatică la reţeaua de metrou din San Francisco și comunicații întrerupte la aeroportul Newark

”Din cauza unei probleme la reţeaua informatică, serviciul este suspendat până la noi ordine”, anunţă pe site Bay Area Rapid Transit (BART). ”Vă rugăm să căutaţi mijloace de transport alternative”.

Zeci de mii de navetişti au fost nevoiţi să ia cu asalt autobuzele, iar marile poduri către San Francisco - celebrul Golden Gate Bridge, dar şi Oakland Bay Bridge - au fost complet blocate.

San Francisco este una dintre puţinele metropole mari americane care dispune de o reţea de transport în comun bine dezvoltată, cu metrouri, autobuze, feriboturi şi celebrele ”cable car” favoritate de turişti.

Pana reţelei BART, care transportă zilnic peste 174.000 de pasageri pe căi de 210 kilometri, pare să fi fost provocată de modul în care sistemul a fost repus în funcţiune după o operaţiune de mentenanţă în noaptea de joi spre vineri, a declarat un purtător de cuvânt postului ABC7.

Probleme și întreruperi și pe alte rețele de transport

”Am un drum lung de făcut la muncă, iar acum, în plus, trebuie să aştept autobuzul. Voi întârzia cel puţin o jumătate de oră”, s-a plâns ziarului San Francisco Chronicle un navetist afectat de pană, Patrick Dunn.

Această pană are loc în timp ce, în cealaltă parte a Americii, pe aeroportul din Newark (New Jersey), la periferia New Yorkului, s-au întrerupt comunicaţiile la Centrul de Control care gestionează zborurile în apropiere.

Aceasta este a doua pană de acest fel în zece zile, cauzată de o problemă la sistemul de telecomunicaţii. Aceste întreruperi ale reţelei pun în pericol mii de pasageri ai avioanelor care sosesc pe acest aeroport - unul dintre cele mai aglomerate din Statele Unite.

