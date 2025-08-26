Politico: Guvernul francez e pe cale să se prăbușească după ce premierul Bayrou a convocat un vot de încredere cu miză mare

Stiri externe
26-08-2025 | 08:58
François Bayrou
IMAGO

Guvernul minoritar al Franței riscă să cadă luna următoare, după ce prim-ministrul François Bayrou a convocat un vot de încredere cu miză mare, legat de reducerea bugetară de 43,8 miliarde de euro, o măsură puternic contestată.

autor
Claudia Alionescu

Bayrou a anunțat că va convoca parlamentarii la o ședință extraordinară pe opt septembrie, cu două săptămâni înainte de data la care ei urmau să se întoarcă la lucru, potrivit politico.eu.

Când casa arde sau când ești pe punctul de a te scufunda, trebuie să recunoști situația”, a spus Bayrou.

Nu voi lăsa țara noastră să se scufunde în acest risc, pentru că este în joc libertatea noastră.”

Bayrou pariază că parlamentarii vor fi de acord cel puțin că situația financiară gravă a Franței trebuie remediată.

Citește și
vietnam taifun
Taifun puternic în Vietnam. Țările vizate acum de ciclon

Liderii atât ai partidului de extremă stânga France Unbowed, cât și ai celui de extremă dreapta National Rally, inclusiv Marine Le Pen, au promis deja că vor sprijini răsturnarea guvernului.

Pentru a supraviețui, prim-ministrul are nevoie ca socialiștii să voteze în favoarea guvernului său, în loc să se abțină pur și simplu – o perspectivă pe care liderul partidului, Olivier Faure, a exclus-o într-un interviu acordat Le Monde.

Partidul de centru-stânga este încă furios pe Bayrou după eșecul negocierilor privind reforma pensiilor de la începutul acestui an.

Este evident de neconceput ca socialiștii să voteze în favoarea prim-ministrului”, a declarat Faure.

Se preconiza că Bayrou va fi supus unui vot de încredere mai târziu în cadrul procesului legislativ.

Prin convocarea unui vot înainte de reluarea oficială a lucrărilor parlamentului francez și cu doar două zile înainte de greva generală programată pentru 10 septembrie, Bayrou alege, de fapt, să-și grăbească soarta și să înfrunte riscul prăbușirii guvernului.

Există momente în viață când numai un risc calculat îți poate permite să scapi de un risc mai grav”, a declarat Bayrou.

Este o chestiune de supraviețuire a statului nostru, de imagine a națiunii noastre și a fiecărei familii.”

O consilieră ministerială a dat o altă interpretare. Ea a fost auzită spunând după conferința de presă: „Este mai bine să mori sinucigându-te decât să suferi în agonie.”

Luna trecută, Bayrou a dezvăluit planuri agresive de cheltuieli pentru anul viitor, menite să reducă deficitul bugetar din 2026 la 4,6% din produsul intern brut și să prevină o prăbușire similară cu cea din Grecia.

Un consilier guvernamental, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a ridicat spectrul ca Franța să fie pusă sub supravegherea Fondului Monetar Internațional sau a Troicii, trio-ul de instituții care a impus măsuri de austeritate în timpul crizei zonei euro, dacă nu se ia nicio măsură.

Însă planurile lui Bayrou, care prevăd și reducerea cu două zile a sărbătorilor legale, au stârnit furia partidelor de opoziție, unele dintre ele promițând că îl vor demite pe premier dacă acesta va continua fără modificări semnificative.

Bayrou a declarat reporterilor că președintele francez Emmanuel Macron a aprobat planurile sale după ce a fost informat săptămâna trecută, dar miniștrii au fost anunțați cu doar câteva minute înainte de anunț.

Cinci bărbați arestați, unul sub control judiciar și altul cercetat în libertate după bătaia cu răngi și bâte din Tecuci

Sursa: Politico.eu

Etichete: Franta, masuri, buget,

Dată publicare: 26-08-2025 08:58

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Taifun puternic în Vietnam. Țările vizate acum de ciclon
Stiri externe
Taifun puternic în Vietnam. Țările vizate acum de ciclon

Un taifun, cu rafale de vânt de peste 130 de kilometri pe oră și valuri de aproape 10 metri, s-a năpustit asupra Vietnamului.

Un stat a decis să își schimbe banii după ce s-au devalorizat puternic. Oamenii merg cu teancuri de bancnote la cumpărături
Stiri externe
Un stat a decis să își schimbe banii după ce s-au devalorizat puternic. Oamenii merg cu teancuri de bancnote la cumpărături

Guvernatorul Băncii Centrale Siriene, Abdul Qadir al-Hasriya, a anunţat că ţara sa îşi va schimba moneda prin eliminarea a două zerouri de pe bancnote şi prin tipărirea de noi cupiuri care să le înlocuiască pe cele emise sub regimul lui Bashar al-Assad.

Trump trece la nivelul următor. Garda Națională va avea „unități specializate” anti-criminalitate. Cine va fi responsabil
Stiri externe
Trump trece la nivelul următor. Garda Națională va avea „unități specializate” anti-criminalitate. Cine va fi responsabil

Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care îi încredințează secretarului său al apărării, Pete Hegseth, sarcina de a înființa "unități specializate" în cadrul Gărzii Naționale.

Recomandări
Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună. S-au făcut modificări la al doilea pachet de măsuri fiscale
Stiri Politice
Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună. S-au făcut modificări la al doilea pachet de măsuri fiscale

La aproape o lună de când a blocat al doilea pachet de măsuri fiscale, PSD îngroapă securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Topul celor mai mari pensii din România. Cea mai mare a scăzut cu 9.500 lei după introducerea CASS
Stiri Economice
Topul celor mai mari pensii din România. Cea mai mare a scăzut cu 9.500 lei după introducerea CASS

Cea mai mare pensie din România depăşea în luna iulie suma de 98.000 de lei net. După ce Guvernul a impus plata CASS, cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut cu 9.506 lei, ajungând, astfel, la valoarea netă de 88.558 lei.

Ministerul Finanțelor desființează o companie de stat. Conducerea, redusă de la zece la patru membri până la dizolvare
Stiri Economice
Ministerul Finanțelor desființează o companie de stat. Conducerea, redusă de la zece la patru membri până la dizolvare

Ministerul de Finanțe vrea să desființeze Fondul de Contragarantare, una dintre companiile aflate în subordinea sa. Conducerea firmei ar urma inițial să fie redusă de la 10 posturi la 4.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59