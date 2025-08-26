Politico: Guvernul francez e pe cale să se prăbușească după ce premierul Bayrou a convocat un vot de încredere cu miză mare

Guvernul minoritar al Franței riscă să cadă luna următoare, după ce prim-ministrul François Bayrou a convocat un vot de încredere cu miză mare, legat de reducerea bugetară de 43,8 miliarde de euro, o măsură puternic contestată.

Bayrou a anunțat că va convoca parlamentarii la o ședință extraordinară pe opt septembrie, cu două săptămâni înainte de data la care ei urmau să se întoarcă la lucru, potrivit politico.eu.

„Când casa arde sau când ești pe punctul de a te scufunda, trebuie să recunoști situația”, a spus Bayrou.

„Nu voi lăsa țara noastră să se scufunde în acest risc, pentru că este în joc libertatea noastră.”

Bayrou pariază că parlamentarii vor fi de acord cel puțin că situația financiară gravă a Franței trebuie remediată.

Liderii atât ai partidului de extremă stânga France Unbowed, cât și ai celui de extremă dreapta National Rally, inclusiv Marine Le Pen, au promis deja că vor sprijini răsturnarea guvernului.

Pentru a supraviețui, prim-ministrul are nevoie ca socialiștii să voteze în favoarea guvernului său, în loc să se abțină pur și simplu – o perspectivă pe care liderul partidului, Olivier Faure, a exclus-o într-un interviu acordat Le Monde.

Partidul de centru-stânga este încă furios pe Bayrou după eșecul negocierilor privind reforma pensiilor de la începutul acestui an.

„Este evident de neconceput ca socialiștii să voteze în favoarea prim-ministrului”, a declarat Faure.

Se preconiza că Bayrou va fi supus unui vot de încredere mai târziu în cadrul procesului legislativ.

Prin convocarea unui vot înainte de reluarea oficială a lucrărilor parlamentului francez și cu doar două zile înainte de greva generală programată pentru 10 septembrie, Bayrou alege, de fapt, să-și grăbească soarta și să înfrunte riscul prăbușirii guvernului.

„ Există momente în viață când numai un risc calculat îți poate permite să scapi de un risc mai grav”, a declarat Bayrou.

„Este o chestiune de supraviețuire a statului nostru, de imagine a națiunii noastre și a fiecărei familii.”

O consilieră ministerială a dat o altă interpretare. Ea a fost auzită spunând după conferința de presă: „Este mai bine să mori sinucigându-te decât să suferi în agonie.”

Luna trecută, Bayrou a dezvăluit planuri agresive de cheltuieli pentru anul viitor, menite să reducă deficitul bugetar din 2026 la 4,6% din produsul intern brut și să prevină o prăbușire similară cu cea din Grecia.

Un consilier guvernamental, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a ridicat spectrul ca Franța să fie pusă sub supravegherea Fondului Monetar Internațional sau a Troicii, trio-ul de instituții care a impus măsuri de austeritate în timpul crizei zonei euro, dacă nu se ia nicio măsură.

Însă planurile lui Bayrou, care prevăd și reducerea cu două zile a sărbătorilor legale, au stârnit furia partidelor de opoziție, unele dintre ele promițând că îl vor demite pe premier dacă acesta va continua fără modificări semnificative.

Bayrou a declarat reporterilor că președintele francez Emmanuel Macron a aprobat planurile sale după ce a fost informat săptămâna trecută, dar miniștrii au fost anunțați cu doar câteva minute înainte de anunț.

