Gruparea Hamas şi Israelul au ajuns la un acord de încetare a focului

"Datorită eforturilor Egiptului şi ale ONU, am ajuns la un acord pentru a reveni la starea de calm de dinainte între ocupaţie şi facţiunile palestiniene", a anunţat un purtător de cuvânt al mişcării islamiste, citat de AFP, transmite Agerpres.

Este al doilea armistiţiu încheiat între cele două părţi într-o săptămână, într-un context de temeri crescânde privind un nou război.

#Hamas and #Israel agreed to a ceasefire early on Saturday, a spokesman for the #Palestinian Islamist party said, after five people including an Israeli soldier were killed https://t.co/aZdme1EO0n pic.twitter.com/hr1QqZFAkA