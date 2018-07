Bombardamente israeliene pe întreg teritoriul Fâşiei Gaza

Focurile împotriva soldaţilor israelieni au fost trase în timpul unor "revolte violente de-a lungul gardului de securitate", care marchează graniţa dintre Israel şi Fâşia Gaza, a precizat armata.

Cu puţin timp înainte, Ministerul Sănătăţii palestinian din Gaza a anunţat moartea a doi palestinieni.

Israeli artillery shelling on the Gaza Strip Shortly before pic.twitter.com/5Pl4s0mXQy