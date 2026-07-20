Aceasta poate contribui la atragerea călătorilor care stau o perioadă mai lungă de timp, cheltuie mai mult şi ajută la reorientarea sectorului de la volum către valoare, informează publicaţia elenă Kathimerini, citată de Agerpres.

Experţii din industrie spun că sporirea atractivităţii Greciei pe pieţele îndepărtate, adică ţările aflate la mai mult de şase ore de zbor cu avionul, ar putea fi motorul următoarei faze de creştere a turismului. Îmbunătăţirea conectivităţii aeriene sprijină deja acest obiectiv, aeroportul din Atena extinzându-şi rutele către Statele Unite, Canada şi China, în timp ce primele zboruri directe către India au fost lansat anul acesta.

Potrivit Institutului de studii al Confederaţiei elene a turismului (INSETE), pieţele aflate la mai mult de şase ore de zbor cu avionul au generat deja mai mult de 11% din veniturile Greciei din turism.

Australia este considerată cea mai matură piaţă pe distanţe lungi, susţinută de legăturile puternice cu diaspora elenă. Australienii sunt printre naţiunile lumii cu cele mai mari intenţii de a călători în străinătate, cei mai mulţi aleg călătorii pe distanţe lungi de peste o săptămână. Grecia este în prezent pe locul 12 în topul destinaţiilor lor preferate şi pe trei în rândul concurenţilor din zona Mediteranei.

Statele Unite şi Canada sunt pieţe cu valoare ridicată, cetăţenii lor fiind atraşi de cultura şi gastronomia Greciei, şi experienţele de la malul ţării.

De asemenea, Asia este viitoarea frontieră majoră de creştere. China este din nou interesată de turismul elen, Grecia urcând opt locuri în topul destinaţiilor lor preferate începând din 2025.

India este văzută ca cea mai mare oportunitate pe termen mediu-lung pentru turismul din Grecia, deşi se află doar pe locul 37 în topul destinaţiilor preferate de indieni.

Franţa şi Italia continuă să conducă în rândul destinaţiilor din zona Mediteranei, în timp ce Spania este pe locul trei şi Grecia pe patru.

Românii sunt printre cei mai numeroși turiști în Grecia. Conform datelor INSETE pentru anul 2025, aproximativ 1,551 milioane de turiști români au vizitat Grecia, reprezentând 4,1% din totalul sosirilor internaționale. Aceștia au generat încasări turistice de aproximativ 564 milioane de euro, conform Băncii Greciei.