Cea mai recentă rundă de oferte vizează angajați din Canada, Franța, Germania, Japonia și Elveția. Compania nu a precizat câți angajați au acceptat până acum să plece. Un reprezentant Google a confirmat extinderea programului, explicând că inițiative similare au fost lansate în anumite echipe la începutul anului 2025, iar în iunie au fost extinse în mai multe țări, scrie Reuters.

Oferta nu este disponibilă pentru toate diviziile companiei. Google DeepMind, divizia de cercetare în domeniul inteligenței artificiale, și Google Cloud par să fie excluse din program. Ambele sunt considerate domenii strategice în care compania are în continuare nevoie de angajări, pentru a-și consolida activitățile din AI și servicii cloud.

Astfel, Google încearcă să reducă sau să reorganizeze personalul în anumite departamente, continuând în același timp să investească în echipele considerate esențiale pentru dezvoltarea viitoare. Alphabet, compania-mamă a Google, a majorat cheltuielile pentru inteligența artificială, ceea ce pune presiune asupra gestionării costurilor.

Ce compensații primesc angajații care acceptă plecarea

În Elveția, unde Google are aproximativ 5.000 de angajați și un important centru de inginerie la Zurich, oferta a fost transmisă în luna iunie. Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, angajații care au acceptat au început să plece din companie în august.

Pachetul compensatoriu prevedea echivalentul unui salariu lunar pentru fiecare an de vechime, în limita a maximum 12 salarii lunare. Cel puțin patru persoane dintr-o echipă de aproximativ 50 de angajați ar fi acceptat oferta.

Microsoft oferă, la rândul său, plecări voluntare

Google nu este singurul gigant din industria tehnologiei care își reevaluează necesarul de personal în contextul creșterii investițiilor în inteligența artificială.

Microsoft a anunțat recent un program de plecări voluntare care ar putea viza aproximativ 60.000 de angajați din Statele Unite, Canada, India și Marea Britanie. Oferta se adresează angajaților eligibili cu nivelul profesional 70 sau inferior, ceea ce înseamnă că aproximativ 27% din cei 223.000 de angajați ai companiei ar putea participa. Cei care acceptă urmează să părăsească firma la sfârșitul lunii decembrie.

Microsoft investește miliarde de dolari în centre de date și infrastructură de calcul pentru a susține dezvoltarea serviciilor bazate pe AI. Noul program de plecări vine după o inițiativă de pensionare voluntară anunțată în aprilie și un val separat de concedieri care a afectat 4.800 de angajați în luna iulie.