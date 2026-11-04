Un șofer de microbuz care a transportat fără să știe colete de 900.000 de euro a fost jefuit când a ajuns în România

Un șofer de microbuz care făcea curse între Olanda și România a transportat, fără să știe, aproape 10 kilograme de droguri de mare risc. Totul a ieșit la iveală după ce a fost tâlhărit, iar în anchetarea cazului, polițiștii au folosit un câine de urmă.