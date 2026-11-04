Corespondent Pro TV: „Comisarii Gărzii de Mediu au ajuns la casa lui Dorin Cioabă cu mandate de percheziție și au descoperit că deșeurile erau depozitate fără documente de proveniență, iar o parte dintre ele ar fi fost prelucrate într-o instalație artizanală. Mai exact, plumbul ar fi fost topit și transformat în lingouri și chiar în elemente folosite la fabricarea ușilor pentru cabinetele de radiologie. În total, inspectorii au găsit aproximativ cinci tone de plumb și alte 200 de kilograme de aluminiu. Pentru neregulile descoperite au aplicat amenzi de 255.000 de lei și au suspendat două activități. Conform unor surse, lui Dorin Cioabă i s-ar fi făcut rău în timpul controalelor, acesta ar fi avut un atac de panică și la fața locului a fost chemat un echipaj SMURD. Am încercat să îl contactăm pentru a-i cere un punct de vedere, însă până acum acesta nu a răspuns”.
„Fabrica de lingouri” a lui Dorin Cioabă a fost oprită. Cinci tone de plumb, descoperite la locuința sa
Cinci tone de deșeuri de plumb și o instalație improvizată de topire a metalelor au fost găsite de comisarii gărzii de mediu în casa lui Dorin Cioabă, din județul Sibiu.
Sursa: ProTV
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