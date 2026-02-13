Comisia Europeană a indicat că are semnale privind posibile probleme în cadrul licitaţiilor pentru vânzarea spaţiilor publicitare pe Google Search, în special în ceea ce priveşte modul în care compania ar fi crescut artificial preţul de închidere al acestor licitaţii, în detrimentul advertiserilor.

Investigaţia vizează mecanismul de stabilire a preţului în sistemul de publicitate asociat căutărilor online, care funcţionează pe bază de licitaţie, şi analizează dacă practicile companiei ar putea afecta concurenţa şi costurile suportate de companiile care cumpără spaţiu publicitar.

Comisia Europeană nu a oferit detalii suplimentare privind eventuale măsuri sau termene, însă cazul se înscrie în seria mai largă de investigaţii antitrust ale UE împotriva marilor platforme tehnologice.