Germania şi Franţa sporesc securitatea în jurul siturilor evreieşti, după atacurile sângeroase din Israel

Germania întăreşte protecţia poliţiei în jurul instituţiilor evreieşti şi israeliene, în timp ce unii susţinători ai palestinienilor au ieşit pe străzile din Berlin pentru a sărbători atacul.

Franţa se concentrează asupra sinagogilor şi şcolilor evreieşti din oraşele din întreaga ţară.

„La Berlin, protecţia poliţiei a fost imediat intensificată”, a declarat ministrul german de Interne, Nancy Faeser, pentru cotidianul Bild.

„Guvernul federal şi regiunile îşi coordonează îndeaproape acţiunile”.

