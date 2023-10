Femeia al cărei cadavru a fost plimbat pe bancheta din spate a unei camionete Hamas, identificată | VIDEO ȘOCANT

Shani Louk, în vârstă de 30 de ani, vizita Israelul cu un grup de turiști din Germania, pentru a participa la un „festival de muzică pentru pace” când a fost răpită în timpul atacului surpriză al Hamas, sâmbătă. În timpul asaltului, mii de rachete au fost lansate din Gaza asupra așezărilor civile, în timp ce oamenii înarmați au ieșit pe străzi, scrie Daily Star.

30-year-old Shani Louk, a German citizen visiting Israel to attend the music festival for peace near the Gaza border fence.

She was tragically killed by Hamas terrorists. They then paraded her naked, spat on her, and took her to Gaza.

