Fotografia pentru care Justin Trudeau a fost acuzat de rasism. ”Îmi pare foarte rău”

Premierul canadian, Justin Trudeau, aflat în prezent în campanie electorală pentru un nou mandat, s-a văzut silit să-şi ceară scuze public după ce revista Time a publicat o fotografie în care el apare cu fața, gâtul şi mâinile vopsite în negru şi purtând un turban pe cap.

Poza a fost făcută la o petrecere în 2001, pe vremea când Trudeau avea 29 de ani şi era profesor la o şcoală din Vancouver. Carismaticul politician, acuzat acum de rasism, a recunoscut "gafa" şi şi-a pus cenuşă-n cap.

"Am participat la o gală de sfârșit de an a cărei tematică era "O mie și una de nopți", astfel încât m-am deghizat în Aladdin și m-am machiat. Nu ar fi trebuit să fac asta. Îmi pare foarte rău", a declarat politicianul de stânga.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF