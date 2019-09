Ce le-a transmis Justin Trudeau părinților Biancăi Andreescu: "Aici, totul este posibil"

Jucătoarea de tenis Bianca Andreescu a fost felicitată pentru câștigarea turneului US Open chiar de către premierul Canadei, Justin Trudeau. Acesta le-a mulțumit părinților sportivei pentru că s-au mutat în Canada, „țara în care orice este posibil”.

Bianca Andreescu este prima sportivă din Canada care a reușit această performanță. Mii de persoane au sărbătorit-o, duminică, în orașul natal Mississauga, iar primarul i-a oferit și cheia orașului, scrie Global News.

Justin Trudeau a fost invitat de oficialii locali, iar premeirul nu a ratat ocazia de a o felicita pe tânăra sportivă: „Este o inspirație pentru noi toți, dar în special pentru tinerii canadieni deoarece a demonstrat că generația sa poate face orice. În această țară, totul este posibil, iar tu și alți localnici din Mississauga ați demonstrat asta”, a declarat Trudeau.

Acesta le-a mulțumit și părinților Biancăi pentru că au decis să se mute în Canada.

