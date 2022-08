FOTO Trupele Moscovei încearcă să alunge soldații ucraineni din Donețk. Ambele armate anunță pierderi grele

Trupele loiale Moscovei încearcă să alunge armata ucraineană de pe poziţiile ei deţinute în suburbii, conform rapoartelor militare unanime din ambele ţări, conform Agerpres.

The centre of Donetsk is under heavy shelling. A series of arrivals in the Voroshilovsky district.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/osVFi7Frwu — 301 Military (@301military) August 4, 2022

Oraşul Doneţk însuşi este controlat de separatiştii proruşi din 2014, dar armata ucraineană continuă să controleze mari părţi ale zonei cu acelaşi nume.

Miercuri noapte, lupte au fost raportate în jurul satului Piski, situat la vest de fostul aeroport din Doneţk. Separatiştii au anunţat deja capturarea poziţiilor care au fost contestate ani de zile. Aceste declaraţii nu pot fi verificate independent.

Potrivit Ucrainei, oraşele Marinka şi Krasnohorivka, la sud-vest de Doneţk, au fost de asemenea recent sub tiruri intense. În plus, centrul oraşului Avdiivka a fost bombardat. Se pare că aceste eforturi sunt menite să elibereze Doneţkul din strânsoare. Oraşul industrial a fost recent bombardat de mai multe ori de artileria ucraineană.

Bakhmut, formerly known as Artemivsk

Today, Bakhmut, Sloviansk & other cities in Donetsk Oblast are under heavy artillery fire by the Russian invading forces. Photo: Andriy Dubchak/Donbas Frontliner #ArmUkraineNow pic.twitter.com/DRdLvdL2nM — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 4, 2022

De asemenea, trupele ruse continuă încercarea de a sparge poziţiile defensive din jurul conurbaţiei Sloviansk-Kramatorsk din regiunea Doneţk. Potrivit Statului Major General, luptele continuă până la sud-est de joncţiunea Bakhmut.

