Asta după ce jurnalistul Don Lemon, fost angajat la CNN, a fost arestat de autoritățile federale, pentru că a relatat de la o manifestație anti-ICE, organizată într-o biserică din Minnesota.

Lemon, care transmitea live momentul în care protestatarii au întrerupt o slujbă religioasă, a fost acuzat de conspirație și de încălcarea drepturilor civile ale credincioșilor.



După apariția în fața unui judecător în Los Angeles, el a fost eliberat și spune că va lupta în instanță.

”Nu voi fi redus la tăcere”, a mai declarat el.



Criticii, inclusiv organizații pentru libertatea presei, spun că arestarea reprezintă o tentativă fără precedent de intimidare a jurnaliștilor și o amenințare la adresa Primului Amendament.

