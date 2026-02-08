Polițiștii trebuie să dea dovadă de aptitudini speciale de comunicare cu adolescenții. Doi ofițeri cu multă experiență își încep misiunea intrând online, unde de această dată au ales să joace Fortnite în rețea.

Astfel, polițiștii reușesc să se integreze în comunitate și chiar să le câștige treptat încrederea adolescenților.

Malek Kariebo, polițist: „În felul acesta ajungem și noi la acești tineri și vorbim de un grup foarte mare din această comunitate de jucători online, tineri pe care nu îi vei întâlni niciodată pe străzi.”

Stefan Jansen, project leader: „Vrem să știm ce se mai întâmplă cu acești tineri. Iar prin intermediul jocurilor ștergem semnificativ barierele dintre noi și ei. Tinerii văd că facem ceva ce le place și lor, iar asta ajută la construirea încrederii.”

Acest departament special s-a lansat în urmă cu cinci ani în Țările de Jos și a crescut treptat. Acum are 85 de agenți. În biroul lor se află mai multe stații cu computere de gaming și echipamente de streaming. În toți acești ani, oamenii legii implicați în proiect au reușit să deschidă sute de anchete, fie pornind de la mărturiile tinerilor jucători, fie după ce au intuit chiar ei că în unele comunități au loc infracțiuni.

Stefan Jansen, project leader: „Întâlnim tot mai mulți profitori în zona aceasta de online.”

Malek Kariebo, ofițer de poliție comunitară: „Spre exemplu, sunt unii care spun lucruri precum: «Îți dau 1.000 de V-Bucks, care este o monedă în Fortnite, dacă te duci să lași acest pachet la oficiul poștal».”

De asemenea, în fiecare săptămână, polițiștii intră pe Twitch, unde primesc sute de întrebări pe diverse subiecte. De la simple reguli de circulație până la chestiuni ce țin de infracționalitatea cibernetică.

Stefan Jansen: „Primim întrebări de genul: «Sunt hărțuit la școală, nu știu unde să mă duc. Ce ar trebui să fac în acest caz?»”

Specialiști din domeniul psihologiei recunosc că polițiștii care lucrează în acest mod cu tinerii trebuie să aibă aptitudini extraordinare de comunicare.

Vivian den Blanke, Netherlands Youth Institute: „Cred că pentru a ajunge la adolescenți, arătându-le că ești aici pentru ei, că îi asculți și că ești dispus să stai de vorbă cu ei atunci când este nevoie, este un lucru foarte important, și nu doar atunci când lucrurile merg prost.”