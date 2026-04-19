Avertismentul a fost publicat într-un articol pe blogul instituţiei, după actualizarea raportului ”World Economic Outlook”. FMI estimează că economia regiunii va creşte cu aproximativ 2,3% în 2026, faţă de 2,4% în 2025, urmând să accelereze la 2,7% în 2027. Brazilia, cea mai mare economie a regiunii, ar urma să înregistreze o creştere de 1,9% în acest an, iar Mexicul de aproximativ 1,6%.

Potrivit FMI, regiunea a intrat în 2026 într-o situaţie relativ stabilă, cu inflaţie aproape de ţintele băncilor centrale şi cu ritmuri de creştere apropiate de tendinţele normale. Totuşi, războiul din Orientul Mijlociu a devenit un nou şoc extern, care provoacă volatilitate pe pieţe, condiţii de finanţare mai stricte şi fluctuaţii puternice ale preţurilor materiilor prime.

Preţul petrolului a scăzut puternic vineri, după ce Iranul a anunţat că navele comerciale pot traversa din nou Strâmtoarea Ormuz în timpul unui armistiţiu. Cu toate acestea, cotaţiile petrolului Brent şi WTI rămân cu aproximativ 45% mai mari de la începutul anului 2026.

FMI afirmă că principalii beneficiari ai creşterii preţurilor energiei sunt, pe termen scurt, ţările producătoare de petrol. Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Guyana, Trinidad şi Tobago şi Venezuela se numără printre statele care au obţinut venituri mai mari din exporturi, ceea ce a sprijinit finanţele publice şi balanţele externe.

Chiar şi în aceste economii, instituţia avertizează că populaţia va resimţi creşterea preţurilor la combustibili şi alimente.

Cele mai afectate state sunt însă cele din Caraibe, puternic dependente de turism. Aceste economii combină niveluri ridicate ale datoriei cu facturi energetice mari, ceea ce le face extrem de vulnerabile la noi creşteri ale preţului petrolului.

Şi ţările din America Centrală se confruntă cu impactul energiei mai scumpe, deşi unele ar putea reduce parţial efectele prin utilizarea mai mare a energiei regenerabile.

FMI estimează că inflaţia în regiune va creşte la aproximativ 6,6% în acest an, faţă de 6,5% în 2025, înainte de a încetini la 4,2% în 2027.

Instituţia recomandă guvernelor şi băncilor centrale să nu irosească credibilitatea obţinută după criza inflaţionistă de după pandemie. FMI avertizează, de asemenea, împotriva subvenţiilor generalizate pentru combustibili sau alimente şi recomandă ca sprijinul să fie direcţionat strict către gospodăriile şi firmele vulnerabile.