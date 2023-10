Fiul unui lider fondator al Hamas îi acuză pe șefii grupării: "Nu le pasă de poporul palestinian, nu țin cont de viața umană"

Mosab Hassan Yousef, care a spionat în favoarea israelienilor și a cerut azil în SUA, a vorbit despre decizia sa de a lăsa în urmă viața de teroare.

"M-am născut în inima conducerii Hamas... și îi cunosc foarte bine. Lor nu le pasă de poporul palestinian. Ei nu țin cont de viața umană", a declarat Yousef, joi, la Fox News.

"Le-am văzut brutalitatea în mod direct în 1996, când am petrecut aproximativ un an și jumătate în închisoarea Megiddo... Au ucis foarte mulți palestinieni și atunci am decis că nu pot fi alături de această mișcare", a mai spus acesta.

"A trebuit să fiu sincer cu mine însămi. Chiar dacă Hamas mi-a oferit avantaje.... am fost precum un prinț în acea lume... dar nu mi-a plăcut", a continuat Mosab Hassan Yousef.

"M-am întors împotriva chiar și a propriului meu sânge... pentru că atât de mult nu mi-a plăcut Hamas, iar astăzi, 25 de ani mai târziu, ei sunt conducătorii în Gaza și vedem ce sunt capabili să facă", a afirmat el.

"Hamas vrea să transforme lumea într-un stat islamic"

Yousef nu s-a oprit aici. Acesta a mai spus că "Hamas nu este o mișcare națională. Hamas este o mișcare religioasă cu scopul de a înființa un stat islamic".

"Lor nu le pasă de naționalism. De fapt, ei sunt împotriva naționalismului. Eu am înțeles că ei folosesc cauza palestiniană doar pentru a-și atinge obiectivele, așa că obiectivul pe termen lung... [este] transformarea Orientului Mijlociu și a lumii într-un stat islamic", a continuat bărbatul.

În opinia lui Mosab Hassan Yousef, adevăratul vinovat pentru tot ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu este Iranul, despre care se știe că sponsorizează gruparea teroristă Hamas.

"Iranul este adevăratul stăpân în acest tablou. Hamas nu servește poporul palestinian, Hamas servește Iranul. Această țară este stăpâna Hamas. Așa că minciuna lor despre naționalism, că sunt o mișcare națională... Ei folosesc poporul palestinian ca scut uman", a declarat Yousef.

"Trebuie să eliberăm Gaza de Hamas. Israelul face cea mai mare favoare poporului palestinian prin doborârea Hamas", a continuat el.

Teroriștii Hamas au luat cel puțin 200 de ostatici

Comentariile sale vin la aproape două săptămâni după ce gruparea teroristă Hamas a comis un masacru în comunitățile israeliene de la granița cu Fâșia Gaza, ucigând civili, inclusiv copii, și luând cel puțin 200 de ostatici.

La scurt timp după atacul lansat la 7 octombrie de Hamas, Israelul a declarat război grupării teroriste.

De atunci, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au făcut schimb de lovituri aeriene cu Hamas, în timp ce o invazie terestră a Fâșiei Gaza pare iminentă.

Cel puțin 4.800 de persoane au fost ucise de ambele părți de când a început conflictul Hamas - Israel.

Sursa: Fox News Etichete: , , , Dată publicare: 20-10-2023 01:58