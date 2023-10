Lovitură pentru teroriștii Hamas. Șeful forțelor lor de securitate, Jehad Mheisen, a fost ucis chiar în casă, cu familia sa

Atacul s-a produs în timpul bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, devastată de războiul Israelului, care vrea să "distrugă" gruparea teroristă Hamas.

Jehad Mheisen, un lider cheie în cadrul Hamas, a fost ucis în atacul aerian asupra locuinței sale din Gaza, a anunțat o agenție de presă afiliată Hamas, potrivit Daily Mail, în timp ce IDF a continuat să lovească sute de ținte din enclavă, inclusiv puțuri de tuneluri și centre de comandă.

BREAKING: An Israeli airstrike has killed Jehad Mheisen, head of the Hamas-led National Security Forces, and members of his family in Gaza, reports Hamas media.https://t.co/BAOIs2cXJl

