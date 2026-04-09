Cererea vine după ce trei aeronave nepilotate ucrainene s-au prăbuşit pe teritoriul Finlandei la sfârşitul lunii martie, informează EFE.

Potrivit unui comunicat al guvernului finlandez, aceste noi sisteme vor permite „îmbunătăţirea semnificativă" a capacităţii ţării de a supraveghea apariţia dronelor la graniţa estică cu Rusia şi în Golful Finlandei şi vor consolida apărarea împotriva acestui tip de aparate nepilotate.

Fondurile, provenite din Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi politica de vize (IBMF) al Uniunii Europene, vor servi pentru a acoperi 90% din finanţarea necesară pentru achiziţionarea acestor sisteme şi oferirea de instruire tehnică în utilizarea lor, potrivit guvernului de la Helsinki.

CE a lansat o licitaţie de 250 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu presiuni crescânde în materie de securitate la frontieră din cauza activităţilor ostile, instrumentalizării migranţilor sau ameninţărilor hibride.

Obiectivul acestei iniţiative este de a contribui la capacităţile de supraveghere a frontierelor externe ale acestor ţări prin achiziţionarea de drone şi sisteme anti-drone.

Fondurile solicitate de Finlanda s-ar adăuga celor 17 milioane de euro acordate de CE pe 20 martie, care vor fi destinate achiziţionării de drone aeriene şi marine rezistente la interferenţele ruseşti care afectează semnalul GPS, foarte frecvente în zonele de frontieră de la începutul războiului din Ucraina.

În plus, ţara nordică a primit 133 de milioane de euro prin IBMF pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile de supraveghere a frontierei, fonduri ce vor ajuta la finanţarea gardului metalic pe care statul finlandez îl construieşte în punctele cele mai vulnerabile ale frontierei cu Rusia.