Fiica lui Donald Trump, Ivanka, trebuie să depună mărturie în dosarul de fraudă în afaceri intentat împotriva lui tatălui ei

Fiica lui Donald Trump, Ivanka, va trebui să depună mărturie într-un dosar de fraudă în afaceri intentat împotriva tatălui și fraților ei, a decis vineri un judecător din New York, potrivit BBC News.

Anterior, Ivanka Trump a încercat să evite mărturia în fața instanței, argumentând că s-a mutat din oraș și nu mai are legături cu Trump Organization. Dar judecătorul Arthur Engoron a decis că ea încă mai are legături cu afacerile și proprietățile imobiliare ale lui Trump din New York.

Frații ei, Eric și Donald Jr, nu au fost inculpați în acest caz.

Procuratura Generală din New York a precizat că fostul președinte al SUA va depune mărturie pe 6 noiembrie.

Judecătorul a stabilit deja că Donald Trump a „umflat” valoarea proprietăților lui pentru a obține împrumuturi favorabile. Procesul se concentrează pe alte șase acuzații formulate de procurori, inclusiv falsificarea registrelor de afaceri, fraudă în domeniul asigurărilor și conspirație. Inculpații au negat acuzațiile aduse.

În hotărârea sa de vineri, judecătorul Engoron a dat dreptate procurorilor, motivând: „Doamna Trump a profitat în mod clar de privilegiul de a face afaceri în New York”.

El a invocat documente care arată că ea încă mai are legături cu unele proprietăți sau cu gestionarea unor afaceri din New York și că încă deține apartamente în Manhattan.

Avocații acesteia au susținut că Ivanka Trump nu are niciun temei legal pentru a depune mărturie, deoarece s-a retras din Trump Organization în 2017 și s-a mutat de atunci în Florida.

Mărturia ei nu va fi programată înainte de 1 noiembrie, spune judecătorul Engoron, pentru a le da timp avocaților săi să facă apel la această decizie.

Anterior în cursul acestui an, o curte de apel din New York a respins propunerea procurorilor ca Ivanka Trump să apară în calitate de acuzată în dosarul de fraudă civilă, instanța stabilind că acuzațiile împotriva ei s-au prescris.

Procesul de fraudă civilă a fost intentat împotriva fostului președinte al SUA de către procurorul general al New York-ului, Letitia James, care este democrată.

James cere daune de 250 de milioane de dolari, sub formă de penalități și restricții severe pentru afacerile lui Donald Trump.

Sursa: BBC Etichete: , , , Dată publicare: 28-10-2023 10:11