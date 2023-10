Biden îl atacă pe Trump după ce miliardarul cataloghează drept ”inteligentă” mişcarea islamistă libaneză Hezbollah

„Ştiţi, Hezbollahul este foarte inteligent. Ei sunt toţi foarte inteligenţi”, a declarat fostul preşedinte, care candidează în alegerile prezidenţiale din 2024, la un miting electoral, miercuri, la West Palm Beach, în Florida.

Miliardarul critica astfel politica externă a rivalului său, Joe Biden, căruia nu i-a recunoscut niciodată victoria în alegerile prezidenţiale din 2020.

Magnatul în domeniul imobiliar a declarat că ofensiva mişcării islamiste palestiniene Hamas în Israel nu ar fi avut loc dacă ar fi rămas la Casa Albă.

Hezbollah is very smart, Israel's defense minister is an idiot," - a brief assessment of the qualities of both sides by Donald Trump

The former president and current candidate said he had conversations with Biden's security team, who expressed hope that Hezbollah would not…