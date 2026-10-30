„Super El Niño” ar putea ucide aproape 900.000 de oameni în întreaga lume. Unde se estimează cele mai multe victime

Fenomenul Super El Niño ar putea provoca aproape 900.000 de decese suplimentare la nivel mondial, în doar 10 luni, avertizează oamenii de știință specializați în climă, într-o nouă estimare alarmantă, conform The Independent.

Instrumentul de monitorizare a mortalității provocate de căldură în timpul fenomenului El Niño (El Niño Heat Mortality Tracker), realizat de Climate Impact Lab din cadrul Universității din Chicago, estimează impactul acestui fenomen meteorologic asupra populației.

Cum apare fenomenul

El Niño apare atunci când temperatura medie a suprafeței mării în zona centrală și tropicală a Oceanului Pacific crește cu cel puțin 2 grade Celsius peste media pe termen lung.

Cercetătorii estimează că acest fenomen climatic a provocat deja 484.500 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în perioada iunie-septembrie a acestui an. Alte aproximativ 372.900 de decese sunt prognozate pentru următoarele șase luni.

Harta instrumentului de monitorizare a mortalității prezintă o situație detaliată a țărilor cele mai grav afectate, Nigeria fiind estimată să înregistreze cel mai mare număr de decese.

Potrivit Climate Impact Lab, experții prognozează că această țară africană va înregistra peste 56.000 de decese suplimentare în următoarele șase luni.

Instrumentul estimează, de asemenea, alte 55.000 de decese asociate căldurii în India, în timp ce și Asia de Sud-Est este amenințată, cu aproximativ 29.000 de decese prognozate în Indonezia.

„Cercetarea noastră pune noile capacități de prognoză în slujba găsirii unui răspuns la una dintre cele mai urgente întrebări cu care ne confruntăm: unde este cel mai probabil ca temperaturile extreme să provoace pierderi de vieți omenești?”, a declarat Michael Greenstone, cofondator al Climate Impact Lab.

Super El Niño apare odată la 10-15 ani

Potrivit estimărilor Climate Impact Lab, fenomenul Super El Niño ar putea provoca zeci de mii de decese suplimentare în următoarele șase luni, cele mai afectate țări urmând să fie Nigeria (peste 56.000 de decese), India (55.000) și Indonezia (29.000). China, Nigeria și India ar putea concentra împreună peste o treime din totalul deceselor asociate fenomenului.

Super El Niño, care apare aproximativ o dată la 10-15 ani, influențează vremea la nivel mondial, provocând precipitații și furtuni în unele regiuni, dar și secetă în Australia, Indonezia și Asia de Sud. Temperaturile extreme din această vară au determinat cercetătorii să majoreze semnificativ estimările privind mortalitatea asociată căldurii.

Experții subliniază însă că valurile de căldură din această vară au fost provocate în principal de schimbările climatice și de încălzirea globală, nu de El Niño.

Un studiu publicat în revista Science arată că intensitatea episoadelor El Niño a crescut cu peste 36% față de perioada anterioară erei industriale, pe fondul încălzirii provocate de activitatea umană.

La rândul său, raportul Lancet Countdown arată că temperaturile extreme au contribuit la 710.000 de decese în 2023, peste 70% dintre acestea fiind atribuite încălzirii provocate de om.