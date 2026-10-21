Temperaturile apei în această regiune nu au mai fost niciodată atât de ridicate în cei 40 de ani care au trecut de la începutul efectuării unor astfel de măsurători, a declarat secretarul general al OMS, Celeste Saulo, la Geneva, informează Agerpres, care citează DPA.

Potrivit modelelor climatice, temperaturile din Oceanul Pacific ar putea creşte cu până la 3,8 grade Celsius peste media pe termen lung, depăşind recordul anterior, care a fost de aproximativ 3 grade Celsius peste medie.

Se consideră că fenomenul El Nino a început atunci când temperaturile cresc cu cel puţin 0,5 grade Celsius peste valorile normale, a precizat Celeste Saulo.

Acest fenomen meteorologic natural, care se produce o dată la câţiva ani, poate declanşa secete severe sau precipitaţii extrem de abundente, în funcţie de regiunile afectate. Europa este, în general, mai puţin afectată de impactul fenomenului El Nino.