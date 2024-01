Femeile din Ucraina, apel disperat către Guvern. „Am un băiețel de aprope 5 ani. Jumătate din viața lui nu și-a văzut tatăl”

Aparută inițial ca un grup pe Telegram, mișcarea femeilor pentru demobilizare are acum peste 4 mii de membre. Dramatic este că apelul lor nu are șanse de a fi ascultat, din moment ce armata are nevoie de sute de mii de noi recruți.

În jur de 100 de soții, mame, surori și copii ai militarilor ucraineni s-au strâns în Piața Independenței din Kiev ca să ceară demobilizarea celor dragi.

Tatăl Iuliei s-a prezentat din proprie initiațivă să-și slujească țara chiar pe 24 februarie 2022, în ziua în care au invadat rușii. Zece zile mai târziu, s-au înrolat atât soțul, cât și fratele ei. În doi ani de zile, bărbatul Iuliei a avut doar 10 zile de permisie.

Yuliia Ihnatiuk, protestatar în vârstă de 31 de ani: „Vrem ca guvernul să ne asculte, să-i asculte în primul rând pe soldați, care sunt epuizați. Au nevoie de timp să se odihnească, să se recupereze, să-și vadă familiile. Eu am un băiețel de aprope 5 ani. Jumătate din viața lui nu și-a văzut tatăl deloc.”



Și soțul Antoninei luptă cu rușii încă din primele momente.

Antonina Danylevych, protestatar în vârstă de 44 de ani: „La o adică te poți odihni și dormi suficient după 9 zile neîntrerupte în tranșee, dar nu te poți reface mental. Demobilizarea este necesară nu doar pentru refacerea soldaților, dar și pentru cei care ar urma să-i înlocuiască pe front să știe că nu vor rămâne la nesfârșit acolo, că se duc pentru o perioadă determinată.”

Principala problemă este că, departe de a își permite să demobilizeze militari, Ministerul Apărării vrea să înroleze un număr suplimentar de 450.000 - 500.000 de oameni. Armata a făcut apel către bărbaţii ucraineni care trăiesc în străinătate să se întoarcă acasă şi să-și apere ţara.

Dar, într-un interviu difuzat duminică seară de postul german ARD, președintele Zelenski a dat totuși asigurări că nu îi va presa să revină pe cei care au plecat peste hotare din motive de conştiinţa.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Categoric nu-i cer lui Olaf Scholz să-i trimita repede înapoi. Trăim într-o lume democratică.”

Sute de mii de ucraineni sunt înregistraţi ca refugiaţi de război în tarile europene. Oficial, bărbaţii între 18 şi 60 de ani apţi de serviciu militar nu pot părăsi ţara, dar mulţi au reuşit să plece in primele saptamani de razboi, cand si-au scos sotiile si copiii din orasele bombardate.

