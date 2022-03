Mesajul lui Zelenski pentru angajata televiziunii ruse care a întrerupt emisia cu o pancartă

Marina Ovsiannikova a ridicat o pancartă pe care scria „Nu credeţi propaganda. Te mint aici”.

Zelenskiy a spus că i-a fost „recunoscător” ei şi altora „că au încercat să transmită adevărul”: „Sunt recunoscător acelor ruşi care nu încetează să încerce să transmită adevărul, care luptă împotriva dezinformării şi spun fapte reale prietenilor şi familiilor lor, şi personal acelei femei care a mers în studioul Channel 1 cu o pancartă anti-război”.

This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that says: “Stop the war. Don’t believe propaganda. They’re lying to you here." It was signed: "Russians against war.”pic.twitter.com/673cO668nM