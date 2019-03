Familia atacatorului din Noua Zeelandă, consternată de faptele sale. ”Suntem toţi sideraţi”

''Suntem toţi sideraţi, nu ştim ce să credem'', a spus Marie Fitzgerald, bunica lui Brenton Tarrant, într-un interviu pentru postul de televiziune Channel 9 din statul australian New South Wales, scrie Agerpres.

''Este extrem de dificil să recunoşti că unul din familia noastră poate face un asemenea lucru. Toată lumea este distrusă'', a afirmat ea.

