Explozie puternică într-o bază militară din Asia. 20 de soldați au murit | VIDEO

Deflagraţia, în care mai mulţi alţi militari au fost de asemenea răniţi, a avut loc sâmbătă după-amiaza la o bază militară în provincia Kampong Speu, anunţă într-un comunicat postat pe Facebook Hun Manet, fără să facă alte precizări.

”Sunt profund şocat să aflu despre acest incident cauzat de explozia muniţiei”, scrie premierul.

Cauza exploziei este necunoscută în acest stadiu.

În imagini postate pe reţele de socializare apare o clădire cu un etaj distrusă, într-un nor de fum.

#BREAKING Cambodia PM says 20 soldiers killed in an ammunition explosion in their base pic.twitter.com/Eu4qVFeXir