Crăciunul a venit cu cel mai frumos dar pentru mai multe familii. Ce spune tradiția despre bebelușii născuți pe 25 decembrie

În noaptea de Crăciun, la Iași s-au născut trei bebeluși, un băiețel și două fetițe. Pompierii au venit cu daruri, așa cum le aduc în fiecare an copilașilor născuți în această noapte sfântă.

Primul Crăciunel, Matias Ștefan, are 3 kg 600.

Oana Florici, mamă: „Nu era planificat, am ajuns la 06.20 la spital, am avut contracții până la ora 12, am mers în sala de naștere și la 2.30 s-a hotărât să vină. A fost o sarcină cu probleme, dar ne bucurăm că s-a născut sănătos.”

Reporter: „Cum a fost când l-ați văzut?”

Oana Florici, mamă: „Emoționant, am uitat și de dureri și de contracții, nu mai aveam cuvinte.”

Victorița s-a născut la câteva ore după miezul nopții.

Reporter: „Ați primit în dar o Crăciuniță.”

Raluca Ursache, mamă: „Da, primul copil, acum e prima dată când au adus-o și sper să mă bucur mai mult de prezența ei.”

Reporter: „A fost programată nașterea?”

Raluca Ursache, mamă: „Nu, așa a vrut Doamne-Doamne.”

Și Cataleya s-a născut tot de Crăciun.

Mihaela Rusu, moașă Maternitatea Cuza Vodă din Iași: „Din fericire cei doi copii veniți pe lume azi-noapte sunt nașteri naturale, nu prea programate. Le programează Doamne-Doamne și Moș Crăciun.”

Angelo Andrei a venit pe lume la maternitatea din Buftea.

Daniela, mamă: „Un cadou foarte frumos. Are 3 kg jumătate și nașterea a fost ușoară, mai ușoară decât mă așteptam. Mai am o fetiță acasă, dar și bucuroasă că sunt aici cu el. O să ajung acasă peste 2 zile, direct cu un cadou de la Moșul, cum a zis și ea.”

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, miercuri, în prima zi de Crăciun, aproximativ 50.000 de români își sărbătoresc ziua de naștere. Și peste 700.000 onomastica. Cei mai mulți poartă numele Cristian sau Cristina, dar și Crăciunel, Crăciunică sau Crăciunița.

