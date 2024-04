Explozie la o hidrocentrală din Italia, în apropiere de Bologna. Patru persoane au murit, cinci sunt date dispărute

Conform primelor informaţii transmise anterior, patru angajaţi ai hidrocentralei au suferit arsuri severe şi alţi şase au fost daţi dispăruţi. Ulterior, autorităţile au anunţat un prim bilanţ oficial, cu 12 victime, dintre care trei decese confirmate după ce echipele de salvare au descoperit cadavrele, trei răniţi şi şase dispăruţi.

#BREAKING Power Plant Explodes In #Italy: 3 Dead, 6 Missing - Local Media

One of two #hydroelectric plants in Bologna has exploded with Rai News reporting the death toll could rise.

The plants regulate the basin of #Suviana di Camugnano, where the #Suvianadam is located. pic.twitter.com/S6FGboVbyM