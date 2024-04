Zvezda publică o înregistrare video care surprinde ferestre sparte la "Casa Ceaiului din Est", situată pe strada Lenin.

Potrivit Mash, atacul a avut loc dimineaţa devreme, când în cafenea nu se afla nimeni.

Agenţia publică rusă de presă RIA Novosti citează poliţia care anunţă o anchetă în urma raportării unor pagube la cafenea.

There was an explosion in the cafe "Chaikhana Vostochny" in Voronezh

Because of the explosion in the cafe "Chaikhana Vostochny" on Lenin Street, the windows were broken. An investigative-operative group is working at the site.

According to the preliminary conclusion of…