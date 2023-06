Explozie într-o moschee din nordul Afganistanului, în timpul funeraliilor unei oficialităţi locale

Deflagraţia s-a produs în oraşul Fayzabad, din provincia Badakshan, în timpul funeraliilor viceguvernatorului Maulvi Nisar Ahmad Ahmadi, ucis într-un atac cu bombă la 6 iunie, scrie Reuters, Agerpres.

An explosion took place inside a mosque in northern Afghanistan on Thursday during the funeral of the provincial deputy governor who was killed in an attack this week, a provincial official said.

Read more: https://t.co/9lOTBHQ36d#Blast #Afghanistan pic.twitter.com/22unYy0Sxl