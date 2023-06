„Mă așteptam să cadă blocul”. Mărturiile locatarilor blocului din București în care a avut loc o explozie extrem de violentă

O persoană a fost grav rănită și alți locatari au avut nevoie de îngrijiri medicale. Clădirea a fost evacută rapid de pompieri.

Eliana Tănăsescu, locatară: „Eram deasupra la 3 și senzația a fost de cutremur, pur și simplu am săltat și ne-am lăsat, am așteptat să cadă, deci asta a fost, un boom foarte puternic, o explozie... nu, în niciun caz vuiet de cutremur că știu și am realizat că nu e cutremur, dar am așteptat să cadă blocul clar...groaznic”.

Col. Nicolae Breahnea, Grupul special de salvatori ISU B-IF: „O persoană fiind prinsă sub un perete despărțitor din BCA. Primordial am concentreat acțiunile epntru degajarea acestei persoane de sub placa de beton, persoana fiind transportată conștientă și cooperantă la echipajul de pe ambulanță”.

Incidentul a avut loc înainte de ora prânzului, într-un bloc de garsoniere din Sectorul 3 al Capitalei, pe strada Răcari.

Au fost oameni care au declarat că toată această deflagrație s-a simțit ca un cutremur, au ieșit speriați pe stradă, neștiind ce se întâmplă, dar misterul a fost elucidat atunci când au văzut distrugerile lăsate în urmă de explozia produsă la instalația de gaze.

În garsoniera respectivă locuia un bătrând de 84 de ani care, potrivit unor vecini, ar fi încercat să-și schimbe aragazul. Atât garsoniera bărbatului, cât și o alta de lângă au rămas fără peretele exterior. De asemenea, toate locuințele de pe același etaj, 13 în total, au avut de suferit.

Pompierii au evacuat aproape 30 de oameni din bloc. Patru persoane în vârstă și netransportabile au avut nevoie de ajutor. O alta a suferit un atac de panică.

Bătrânul a fost scos de sub un perete care se prăbușise peste el și a suferit multiple arsuri. A fost nevoie ca acesta să fie intubat pentru a i se proteja căile respiratorii și a fost transportat, în cele din urmă, la spital, acolo unde se află internat.

La fața locului au fost chemați inclusiv reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a verifica structura de rezistență a clădirii care ar fi putut să fie afectată în urma acestei explozii.

Dată publicare: 05-06-2023 17:38