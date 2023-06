Explozie în apropiere de oraşul ucrainean Dnipro. Douăzeci de persoane au fost rănite şi altele prinse sub dărâmături

Guvernatorul regional, Serghei Lysak, a afirmat, pe Telegram, că trei dintre copii sunt în stare gravă. Acesta a precizat că un alt copil este, cel mai probabil, încă blocat sub dărâmături.

În total, 17 persoane au fost duse la spital, informează Reuters, citată de News.ro.

❗️The explosion rang out in the Pidhorodnenska community of the Dnipro district, - the head of the Regional State Administration.

Previously, there are 6 victims, all hospitalized. A 2-story residential building was damaged, people were under the rubble.

