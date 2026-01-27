Aproape două treimi dintre respondenți au spus că „cei mai buni ani sunt în urma noastră” (63%), iar 77% cred că viața în țara lor „va fi mai grea pentru următoarea generație”, potrivit sondajului publicat în exclusivitate de POLITICO.

Acest sentiment sumbru este deosebit de răspândit în Europa de Vest și Centrală. O majoritate a europenilor (76%) a declarat că democrația din țara lor este în declin.



Îngrijorările europenilor

Sondajul relevă o îngrijorare larg răspândită privind starea democrațiilor europene și capacitatea guvernelor de a face față provocărilor, care includ războiul de pe flancul estic al continentului, incertitudinile economice și geopolitice și tensiunile tot mai mari cu Washingtonul.

Chiar înainte ca președintele SUA să declare că dorește să preia controlul asupra Groenlandei, o mare majoritate a europenilor îl considera deja o forță negativă pentru pace, pentru țara lor și pentru economia globală.

„Este clar că există un nivel foarte, foarte ridicat de pesimism”, a declarat Craig Oliver, co-director global de strategie la FGS Global, care a fost anterior consilier pe comunicare al fostului premier britanic David Cameron.

Deși guvernele ar trebui să fie atente la această stare de spirit, ele pot încerca și să o valorifice, a spus el: „Din punct de vedere istoric, tocmai în momentele în care oamenii sunt pesimiști pot apărea schimbarea și îmbunătățirea.”

Românii, în topul pesimiștilor

În aproape toate țările incluse în sondaj, majoritățile cred că țara lor se află pe o direcție greșită. Excepțiile sunt Polonia, Lituania și Danemarca — deși acestea se numără printre statele cele mai expuse Rusiei sau, în cazul Danemarcei, presiunilor SUA legate de Groenlanda.

Oliver a pus această diferență pe seama modului de guvernare. „Există țări în care oamenii simt că există leadership, schimbare și că problemele sunt abordate”, a spus el. „Oamenii simt foarte puternic că vor să fie conduși; vor claritate din partea guvernelor.”

Sondajul este o veste proastă pentru majoritatea guvernelor, deoarece arată un nivel scăzut de încredere publică în sistemele politice și scepticism față de capacitatea acestora de a funcționa eficient.

Puși să aleagă între două afirmații opuse, cel puțin jumătate dintre respondenți au spus că sistemul politic al țării lor „îi dezamăgește pe oameni și are nevoie de reforme fundamentale”, mai degrabă decât că „funcționează destul de bine și nu are nevoie de reforme semnificative”.

Țările nordice, în general mai puțin pesimiste, au înregistrat cele mai pozitive rezultate. Opiniile negative au fost cele mai ridicate în România (91%), Grecia (88%) și Bulgaria (86%).

În toate țările, peste 70% dintre respondenți au declarat că sunt „îndreptățiți să se aștepte la mai mult de la guvern”, nu că ar avea așteptări exagerate.

O apărare solidă



Având în vedere numeroasele provocări cu care se confruntă continentul, europenii vor ca liderii lor să se ridice la nivelul așteptărilor — și să se pregătească mai serios.

Întrebați dacă sunt de acord că țările lor „ar trebui să fie mai ferme în apărarea intereselor naționale, chiar dacă acest lucru creează fricțiuni cu alte țări”, o majoritate largă a fost de acord (71%).

De asemenea, respondenții au susținut creșterea investițiilor în securitatea europeană, 57% sprijinind o creștere a „cheltuielilor pentru apărare și securitate”.

Efectul Trump

Deși sondajul a fost realizat înainte de cel mai recent val de ostilitate din partea lui Donald Trump, președintele SUA era deja perceput ca o influență negativă.

Alte sondaje au arătat că Trump este nepopular pe continent, inclusiv în rândul susținătorilor partidelor populiste de dreapta pe care el le consideră aliați.

Aproximativ două treimi dintre respondenții sondajului FGS Global au spus că sunt pesimiști în legătură cu impactul lui Trump în anul următor asupra economiei globale (69%), păcii și securității (64%) și asupra propriei țări (64%).

Întrebați dacă Trump merită Premiul Nobel pentru Pace, 77% au spus că nu.



Sondajul s-a bazat pe răspunsul a peste 11.000 de persoane din 23 de state membre ale Uniunii Europene în luna noiembrie.

