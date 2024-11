Europa, sub zăpadă. Ninsorile abundente provoacă perturbări ale traficului în Germania şi Franţa. Turnul Eiffel, închis

Serviciile de urgenţă din landul Baden-Württemberg din sud-vestul Germaniei au fost solicitate pentru a acorda asistenţă în peste 380 de incidente legate de vremea rea într-un interval de 18 ore, a anunţat vineri Poliţia germană.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Poliţiei, cel puţin 30 de persoane au fost rănite, cele mai multe suferind răni minore, iar valoarea pagubelor materiale înregistrate depăşeşte 1 milion de euro.

Oraşele cele mai grav afectate sunt Freiburg şi Constance, unde Poliţia a fost solicitată să acorde asistenţă în aproximativ 135 - 140 de intervenţii legate de vremea rea, de joi după-amiază până vineri dimineaţă, au spus forţele de ordine.

În ţara vecină Franţa, circa 1.750 de camioane au rămas blocate pe autostrăzi, cele mai afectate regiuni fiind Burgundia şi Normandia, a declarat pentru postul de televiziune BFMTV ministrul francez al Transporturilor, François Durovray.

Sute de vehicule de mare tonaj au rămas blocate pe porţiuni dificile de drum după ce şoferii se pare că au ignorat interdicţiile impuse din cauza condiţiilor meteo. Mulţi şoferi au fost nevoiţi să îşi petreacă noaptea în vehicule.

Traficul feroviar a fost perturbat, de asemenea, în Franţa, unde 200.000 de locuinţe au rămas fără alimentare cu electricitate din cauza vremii, potrivit companiei de electricitate Enedis.

La Paris, Turnul Eiffel a fost temporar închis pentru vizitatori după depunerea unui strat de zăpadă.

