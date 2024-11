Zeci de mii de gospodării fără curent în Finlanda, din cauza furtunii de zăpadă Jari. FOTO

Furtuna Jari a început să afecteze Finlanda de miercuri, iar viteza rafalelor de vânt a atins joi 90 de kilometri pe oră, însoţite de ninsori şi ploi puternice.

Până la 80.000 de gospodării au rămas fără curent în perioada de vârf furtunii, iar joi la prânz 49.000 se aflau în continuare în această situaţie.

„Furtuna este în prezent cea mai puternică în sudul şi vestul Finlandei şi în nordul Mării Botni”, declară AFP Jani Parviainen de la Institutul Meteorologic finlandez (FMI).

El cataloghează drept „remarcabilă” amploarea întreruperilor de curent şi subliniază că Jari a fost ”una dintre cele mai puternice furtuni din ultimii ani”.

Condiţiile meteorologice nefavorabile au provocat mai multe accidente rutiere şi pagube în păduri.

Arbori căzuţi au afectat circulaţia trenurilor, iar compania naţională finlandeză de căi ferate VR le-a cerut pasagerilor ”să se pregătească de întârzieri şi eventuale anulări” joi.

Freezing Winds 24 Exercise starts as a snowstorm hits Finland - and we feel it! Intensive training days ahead in the Baltic Sea!

