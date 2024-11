La Alba Iulia a avut loc un eveniment cu tradiție - „Crosul Unirii”. Curajoșii au alegat pe o distanță de aproape 3 kilometri

Curajoșii au alegat pe o distanță de aproape 3 kilometri. La start au fost și mulți oameni trecuți bine de-a doua tinerețe.

Printre sutele de participanți care s-au înscris în cursă, l-am găsit și pe Ilie, care peste o lună împlinește 80 de ani. Spune că, pentru el, mișcarea este sănătate pură.



Ilie Cioca – alergător Alba Iulia: "Anul ăsta am făcut 60 de ani de alergare am 265 de titluri de campion naţional la toate categoriile de vârstă, peste 100 balcanice și am 280.000 de km la bord„.

Și Vasile, la cei 71 de ani, se declară un împătimit al sportului. A participat la sute de competiții și a alergat peste 80 de mii de kilometri.

Vasile Hârjioc – alergător Cugir: "Cred că am înconjurat de două ori Pământul pe la Ecuator. Mișcarea înseamnă sănătate, înseamnă viață."

Nici Marian, care are 77 de ani, nu s-a lăsat mai prejos. A alergat îmbrăcat în costum popular și cu steagul țării în mână.



Marian Tănăsie -alergător Pitești: "La Alba Iulia alerg de 25 de ani și de atunci numai în costum popular. Mi-e și drag să îl port e din familie l-am primit moștenire.”

Și mulți copii au luat parte la competiție.



Fetiță: "Îmi place mult să alerg și îmi place mult să vin la această competiție."



Evenimentul are loc în Cetatea Marii Uniri de 55 de ani, în jurul datei de 1 decembrie. Adună la start oameni din toată țara.

