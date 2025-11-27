Europa pregătește represalii împotriva Rusiei: de la contraatacare la exerciții NATO-surpriză

27-11-2025 | 13:04
soldati nato, trupe nato
AFP

Dronele și agenții Rusiei declanșează atacuri în țări NATO, iar Europa face acum ceva ce, în urmă cu câțiva ani, ar fi părut de neimaginat: planifică cum să riposteze, scrie Politico

Vlad Dobrea

Ideile discutate merg de la operațiuni cibernetice ofensive coordonate împotriva Rusiei și până la atribuirea mai rapidă și sincronizată a atacurilor hibride – prin indicarea imediată a Moscovei – dar și exerciții militare NATO realizate pe neașteptate, potrivit a doi înalți oficiali europeni și trei diplomați UE.

„Rușii testează constant limitele — care e răspunsul, cât de departe pot merge?” a declarat într-un interviu ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braže. „Este nevoie de un răspuns mai proactiv”, a spus ea pentru POLITICO. „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele.”

Drone rusești au survolat Polonia și România în ultimele săptămâni și luni, iar drone misterioase au provocat haos pe aeroporturi și baze militare de pe întreg continentul. Alte incidente includ bruiaj GPS, incursiuni ale avioanelor și navelor militare ruse și o explozie pe o linie feroviară strategică din Polonia, folosită pentru transportul ajutorului militar către Ucraina.

„Per ansamblu, Europa și alianța trebuie să se întrebe cât timp vom tolera acest tip de război hibrid [...] și dacă nu ar trebui să devenim noi înșine mai activi în acest domeniu”, a declarat săptămâna trecută secretarul de stat german pentru apărare Florian Hahn, la Welt TV.

Atacurile hibride nu sunt ceva nou. În ultimii ani, Rusia a trimis asasini pentru a elimina adversari politici în Marea Britanie, a fost acuzată că a aruncat în aer depozite de armament în Europa Centrală, a încercat destabilizarea UE finanțând partide de extremă dreapta, a purtat războaie informaționale pe rețelele sociale și a încercat să influențeze alegeri în țări precum România și Republica Moldova.

Însă amploarea și frecvența actualelor atacuri sunt fără precedent. Globsec, un think tank din Praga, a calculat că peste 110 acte de sabotaj și tentative de atac au fost comise în Europa între ianuarie și iulie, în principal în Polonia și Franța, de persoane cu legături cu Moscova.

„Lumea de astăzi oferă un spațiu mult mai deschis — chiar creativ — pentru politică externă”, a declarat Vladimir Putin la conferința Valdai din octombrie, adăugând: „Monitorizăm cu atenție militarizarea tot mai accentuată a Europei. Este doar retorică sau a venit timpul să răspundem?”

Rusia poate vedea UE și NATO drept rivali sau chiar dușmani — fostul președinte rus și actual viceșef al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a declarat luna trecută: „SUA este adversarul nostru.” Totuși, Europa nu dorește un război cu o putere nucleară, așa că trebuie să găsească un mod de a descuraja Moscova fără a depăși liniile roșii care ar putea duce la un conflict deschis.

Asta nu înseamnă capitulare, avertizează șeful apărării din Suedia, generalul Michael Claesson. „Nu ne putem permite să fim temători și paralizați de frica escaladării,” a spus el. „Trebuie să fim fermi.”

Deocamdată, reacția a fost întărirea apărării. După doborârea unor drone rusești în Polonia, NATO a anunțat că va consolida apărarea antiaeriană și anti-dronă pe flancul estic — o decizie replicată și de UE.

Chiar și acest lucru a înfuriat Moscova.

Europenii „ar trebui să tremure de frică precum animalele proaste într-o turmă dusă la abator”, a declarat Medvedev. „Ar trebui să se murdărească de teamă, simțindu-și sfârșitul aproape și dureros.”

Schimbarea tonului

 

Provocările ruse frecvente schimbă tonul în capitalele europene.

După ce Polonia a desfășurat 10.000 de soldați pentru protejarea infrastructurii critice în urma sabotării unei linii feroviare între Varșovia și Kiev, premierul polonez Donald Tusk a acuzat Moscova de „terorism de stat”.

După incident, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că astfel de amenințări reprezintă un „pericol extrem” pentru bloc, subliniind că UE trebuie să ofere „un răspuns puternic”.

Săptămâna trecută, ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a criticat „inerția” Europei în fața atacurilor hibride și a prezentat un plan de 125 de pagini pentru represalii. Documentul sugerează crearea unui Centru European pentru Combaterea Războiului Hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de specialiști și personal militar cu pregătire în inteligență artificială.

„Toată lumea trebuie să își revizuiască procedurile de securitate,” a avertizat joi ministrul polonez de externe Radosław Sikorski. „Rusia escaladează clar războiul hibrid împotriva cetățenilor UE.”

Sursa: Politico

