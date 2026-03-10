Procurorii DIICOT au descins în locuințele suspecților și i-au ridicat cu mandate, pentru a le cere explicații. Sunt acuzați și de faptul că au pedepsit brutal un curier, pentru că a îndrăznit să vorbească despre ce i se întâmplă, într-un interviu difuzat în Bangladesh.

Robel Hassan este originar din Bangladesh și a ajuns în România în luna mai a anului trecut cu o viză de muncă în domeniul curieratului.

Cinci luni mai târziu, a reclamat la DIICOT că mai mulți dintre conaționalii care i-au promis un loc de muncă îl exploatează. Și nu doar pe el.

Exploatarea muncitorilor bengalezi

Comisar șef Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al IGP: „Profitând de această situație și de starea de vulnerabilitate a victimelor, membrii grupării le-ar fi determinat să desfășoare diferite munci, în special în zona de curierat/livrare, fără forme legale de angajare, imputându-le diferite sume de bani, sub pretextul plății unor taxe și chirii, plătindu-i în final doar cu 300–400 de lei săptămânal. Cea mai mare parte a sumelor de bani cuvenite victimelor pentru munca desfășurată a fost însușită de către persoanele cercetate.”

Robel a fost unul dintre bengalezii care a vorbit într-un interviu difuzat la televiziunea publică din Bangladesh despre ce pătimesc unii dintre imigranții aduși în România. Și cum sunt șantajați să plătească până la 12 mii de euro pentru a primi acte de muncă legale.

Rubel Hassan, curier: „Muncitorii din Bangladesh vin în România pentru proprietarul unei companii din Bangladesh pe nume Ovi. Acesta nu a întocmit documente precum permisul de ședere legal. Apoi patru persoane au mers la ambasada Bangladeshului să ceară ajutor, dar ofițerul de ambasadă nu i-a ajutat.”

Acest interviu putea să-i coste viața, le-a spus Rubel Hassan procurorilor DIICOT, audiat ca parte vătămată alături de câțiva conaționali.

Sechestrări și violențe în București

Corespondent Știrile PRO TV: „Una dintre victime le-ar fi mărturisit procurorilor DIICOT că a fost ademenită într-o casă din Sectorul 2 al Capitalei, unde ar fi fost sechestrată ore în șir; ar fi fost legată la mâini și la picioare, iar apoi, forțat, sub amenințare, dar mai ales după ce a fost bătută cu sălbăticie, să dea declarații înregistrate audio-video în care să contrazică toate afirmațiile pe care le-a făcut la televiziunea publică din Bangladesh despre soarta imigranților aduși să muncească în România.”

Asociația angajaților străini din România susține că, în ultimii ani, a înregistrat mii de plângeri din partea imigranților.

Cristian Ganea, Asociația Angajaților Străini din România: „Conaționali de-ai lor le-au făcut promisiuni să vină, să muncească în România că le vor intermedia ei un contract de muncă, la diverse firme, dar în momentul în care au ajuns aici, aceștia ori i-au lăsat pe stradă, pur și simplu, ori i-au ținut într-o zonă gri, condiționându-le de anumite sume de bani sau comisioane pentru a putea intra în normalitate.”

Suspecții ridicați și audiați

Cei patru suspecți bănuiți că ar fi constituit gruparea de crimă organizată au fost ridicați din casele lor și duși la audieri, alături de o româncă, iubita unuia dintre ei. Sunt acuzați de lipsire de libertate în mod ilegal, șantaj, loviri și alte violențe, dar și trafic de persoane și supunere la muncă forțată.

Printre cei care au fost chemați să depună mărturie în anchetă se află și curierul atacat anul trecut de un tânăr extremist, care i-a reproșat că este un invadator.