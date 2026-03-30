Presiunea asupra marilor companii tech crește la nivel global din cauza impactului asupra tinerilor, relatează Reuters.

Sondajul realizat de institutul de sondare GfS Bern pentru Fundația Mercator arată că 94% dintre respondenți consideră că minorii trebuie protejați mai bine de efectele negative ale rețelelor sociale, iar 78% cred că marile companii tehnologice au o influență prea mare asupra opiniei publice.

Rezultatele apar la scurt timp după o decizie a unui juriu din Los Angeles, care a stabilit miercuri că Meta și Google, companie deținută de Alphabet, au fost neglijente în proiectarea platformelor de socializare care pot fi dăunătoare pentru tineri. Verdictul este considerat un posibil precedent pentru numeroase procese similare aflate pe rol.

Autoritățile elvețiene analizează restricții

Ministrul elvețian de interne, Elisabeth Baume-Schneider, a declarat că este deschisă ideii unei interdicții privind utilizarea rețelelor sociale de către copii. Guvernul elvețian lucrează în prezent la un proiect de lege care să reglementeze marile platforme online și să le oblige să fie mai transparente.

Publicarea sondajului în cotidianul SonntagsZeitung vine la două zile după ce Austria a anunțat că analizează introducerea unei interdicții privind utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani.

Sondajul GfS Bern a fost realizat în perioada 1–12 decembrie, pe un eșantion de aproximativ 1.000 de persoane din Elveția, cu vârsta de peste 16 ani. Marja de eroare este de plus sau minus 3,2 puncte procentuale.