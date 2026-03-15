Musk declarase încă de anul trecut că Tesla ar putea fi nevoită să construiască „o fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce componentele necesare sistemelor sale de inteligenţă artificială. Planurile Tesla pentru cipuri AI

Producătorul de vehicule electrice dezvoltă în prezent cipul AI de generaţia a cincea, destinat să susţină planurile companiei privind conducerea autonomă.

Musk a prezentat anul trecut, la adunarea generală anuală a Tesla, posibilele planuri de producţie pentru aceste cipuri.

Posibilă colaborare cu Intel

La acel moment, el sugerase că Tesla ar putea colabora cu Intel, afirmând că ar putea exista discuţii privind un posibil parteneriat.

„Nu am semnat niciun acord, dar probabil merită să avem discuţii cu Intel”, declara Musk atunci.

Tesla nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru detalii suplimentare despre proiect.

Parteneriatele cu TSMC şi Samsung

Musk a vorbit anterior şi despre cipul AI5, reiterând că Tesla colaborează deja cu producătorii de semiconductori TSMC din Taiwan şi Samsung din Coreea de Sud pentru producţia de cipuri utilizate în sistemele sale de conducere autonomă, inclusiv în software-ul Full Self-Driving.

Nevoia unei „Tesla Terafab”

Potrivit lui Musk, chiar şi în scenariul cel mai optimist privind producţia de cipuri furnizată de partenerii actuali, volumele nu sunt suficiente pentru nevoile Tesla.

„Chiar dacă extrapolăm cel mai bun scenariu pentru producţia de cipuri de la furnizorii noştri, tot nu este suficient. Cred că va trebui să construim un Tesla Terafab. Este ca o Gigafactory, dar mult mai mare. Nu văd altă cale pentru a ajunge la volumul de cipuri de care avem nevoie”, spunea el anul trecut.