Elon Musk a inaugurat prima fabrică a Tesla din Europa, în paşi de dans. VIDEO

Musk a fost văzut dansând în timp ce prezida livrarea primelor maşini fabricate în Germania ale Tesla către 30 de clienţi şi familiile acestora, la uzina de 5 miliarde de euro a producătorului auto.

”Este o zi grozavă pentru fabrică”, a spus Musk, înainte de a saluta lansarea drept ”un alt pas în direcţia unui viitor durabil”, potrivit Reuters.

Elon Musk was cheered as he oversaw the handover of Tesla's first German-made cars at its Gruenheide plant, marking the start of the U.S. automaker's inaugural European hub just two years after it was first announced https://t.co/StsvQeETUl pic.twitter.com/misFcFdej9