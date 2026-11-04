Prefectura Bihor a informat că, miercuri, o echipă mixtă de specialişti a făcut verificări în subteranul Minei Băiţa, la acestea participând reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana”, Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri – SGA Bihor, Direcţiei Judeţene de Mediu Bihor şi ANRMPSG – IZRM Bihor, potrivit News.ro.

Apă măsoară 6 metri

”Principala concluzie a verificărilor este că oprirea instalaţiilor de pompare generează un risc major de inundare a unor lucrări miniere şi de afectare a infrastructurii subterane. În prezent, în subteranul Minei Băiţa nu se desfăşoară activităţi de exploatare a minereurilor polimetalice. Totodată, instalaţiile de pompare şi compresoarele aferente activelor deţinute de Vast Băiţa Plai S.A. sunt oprite, din cauza lipsei personalului necesar operării acestora. Consecinţa directă este că apa acumulată în cele şase subnivele ale orizontului XVIII nu este evacuată. La momentul verificărilor, nivelul apei varia între 10 şi 600 de centimetri, iar în jompurile staţiei principale de pompare ajungea la aproximativ 300 de centimetri”, a arătat sursa citată.

Potrivit evaluării tehnice consemnate în raportul de constatare, întreruperea evacuării apelor pentru aproximativ 24 de ore poate duce la inundarea staţiilor de pompare, a instalaţiilor electrice şi a lucrărilor miniere situate între orizonturile XIII şi XVIII, pe o diferenţă de nivel de aproximativ 250 de metri.

”O asemenea situaţie poate provoca scoaterea din funcţiune a instalaţiilor tehnice, extinderea progresivă a inundării, pierderea accesului la anumite zone şi deteriorarea unor componente importante ale infrastructurii miniere. Există, de asemenea, riscuri de mediu, prin modificarea regimului de circulaţie şi evacuare a apelor subterane şi prin posibilitatea creşterii concentraţiei de minerale grele în apele evacuate”, a adăugat Prefectura.

Specialiştii au menţionat că este foarte importantă galeria de evacuare Nucet, cu o lungime de aproximativ 5 kilometri, prin care apele sunt evacuate în emisar.

”Deşi, la data verificărilor, galeria se afla într-o stare tehnică bună, o eventuală surpare care ar bloca evacuarea ar putea determina inundarea completă a minei”, a arătat instituţia.

Prefectura Bihor cere 6 milioane de lei de la Guvern

Ca urmare, prefectul judeţului Bihor, Emilian Pavel, a convocat, în regim de urgenţă, o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor.

”În urma analizării raportului tehnic, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 11 din 4 noiembrie 2026, prin care a aprobat raportul de constatare şi a declarat situaţia de urgenţă în zona perimetrului Minei Băiţa. Totodată, pentru asigurarea unei soluţii durabile şi prevenirea agravării situaţiei, Comitetul a decis iniţierea demersurilor către Guvernul României pentru alocarea sumei de 6.000.000 de lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prin transmiterea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a notei de fundamentare şi a proiectului de Hotărâre a Guvernului”, a transmis Prefectura.

Finanţarea solicitată este destinată Societăţii Băiţa S.A., din judeţul Bihor, pentru asigurarea serviciilor de evacuare a apelor din subteranul Minei Băiţa, pe o perioadă de minimum 12 luni, în vederea prevenirii inundării lucrărilor miniere şi protejării infrastructurii subterane.

”Obiectivul imediat este asigurarea continuităţii serviciilor de pompare şi evacuare a apelor, prevenirea unui incident major şi limitarea riscurilor asupra mediului şi patrimoniului minier. Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor va continua demersurile instituţionale necesare pe lângă autorităţile centrale şi va urmări îndeaproape evoluţia situaţiei, în vederea asigurării finanţării şi implementării măsurilor necesare. Prevenirea inundării Minei Băiţa nu este doar o problemă de administrare a unor active miniere, ci o măsură necesară pentru protejarea mediului, a infrastructurii subterane şi a interesului public. Situaţia impune intervenţie rapidă, responsabilitate şi cooperare instituţională”, a menţionat sursa citată.

Potrivit e-bihoreanul.ro, firma Vast Băiţa Plai nu mai extrăgea minereuri din Mina Băiţa de circa 20 de luni, dar angajaţii continuau să asigure pomparea apei din subteran. Întrucât firma este în insolvenţă, iar preavizele angajaţilor au expirat, marţi a fost oprită pomparea apei.