Dronele ucrainene au atacat o bază aeriană rusă în apropiere de Estonia. Reacția Kremlinului | VIDEO

Pe de altă parte, un avion rusesc a distrus patru ambarcaţiuni ucrainene de atac rapid care transportau până la 50 de paraşutişti într-o operaţiune în Marea Neagră, a precizat armata rusă.

Atacuri ale avioanelor fără pilot ucrainene au fost raportate în regiunile Pskov, Briansk, Kaluga, Orlov şi Riazan, precum şi în peninsula Crimeea ocupată de Rusia, au declarat oficialii ruşi.

Ucraina şi-a intensificat războiul dronelor în ultimele luni, lovind deseori ţinte în adâncimea teritoriului rusesc, în paralel cu o ofensivă terestră care întâmpină o rezistenţă puternică pe liniile de front din sud şi est.

Cel mai semnificativ atac pare să fi fost în Pskov, la aproximativ 660 km nord de frontiera ucraineană, în apropiere de graniţele cu Estonia şi Letonia, unde oficialii ruşi au declarat că patru avioane militare de transport Il-76 au fost avariate.

