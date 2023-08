Expert: Ucraina poate obține o victorie izbitoare împotriva Rusiei dacă avansează 40 de kilometri prin apărarea rușilor

Mike Martin, un veteran și membru al Departamentului de Studii de Război de la King's College din Londra, a spus că există o cale către o potențială victorie pentru forțele ucrainene.

Cheia, a scris Martin, constă în forțarea trupelor ruse dintr-o zonă mare de la vest de Melitopol, care a fost ocupată încă din primele luni ale invaziei la scară largă.

Melitopol, în regiunea Zaporojie, se află în centrul unei arii extinse de pământ care a fost denumită „podul de uscat” care leagă peninsula Crimeea ocupată de ruși de restul Ucrainei.

Melitopolul este un obiectiv cheie în contraofensivă – iar oficialii serviciilor de informații americane au apreciat că, fără îndoială, Ucraina nu poate ajunge la el.

Dar, pentru a-și asigura aliații americani, Ucraina are încă nevoie de o victorie pe termen scurt „care să mențină vie narațiunea că aprovizionarea Ucrainei este ceea ce trebuie făcut”, a scris Martin.

Ideea lui este de a forța o retragere dintr-o zonă extinsă care poate fi la îndemâna Ucrainei.

Ofensiva rapidă a Ucrainei din toamna trecută a fost obținută „nu luptând cu rușii pentru fiecare centimetru, ci întrerupându-le aprovizionarea și forțându-i să se retragă”, a scris el.

Prin analiza sa, Ucraina poate, în schimb, să încerce să taie orașul și o porțiune largă de teren la vest de restul controlului rusesc, țintind locațiile strategice care le deservesc - adică orașul Tokmak, care are un nod feroviar important. Cele două autostrăzi care leagă Crimeea de continentul ucrainean și Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia.

